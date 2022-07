anime – KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON S OAV (Miss Kobayashi’s Dragon Maid S Special) – di Yasuhiro Takemoto, Tatsuya Ishihara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S Oav: Nippon no Omotenashi (Atendo wa Doragon desu) – 「ニッポンのおもてなし(アテンドはドラゴンです)」

Titolo internazionale: Miss Kobayashi’s Dragon Maid S: Japanese Hospitality (The Attendant is a Dragon) – Miss Kobayashi’s Dragon Maid OVA – Dragon Maid S Special di Miss Kobayashi

Genere: oav – commedia, fantasy, shoujo-ai

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 1 (concluso)

Durata: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2022

Tratto: da un manga 4koma di Cool Kyoushinsha, e relativo alla serie tv “Kobayashi-san Chi no Maid Dragon“.

Director: Yasuhiro Takemoto, Tatsuya Ishihara

Series Composition: Yuka Yamada

Script: Masashi Nishikawa, Yasuhiro Takemoto, Yuka Yamada

Character design: Miku Kadowaki

Music: Masumi Itou

Studios: Kyoto Animation

In Italia: sottotitolato ufficialmente in italiano grazie a Crunchyroll, e contato come episodio 14 della prima serie dell’anime.

Titolo nello streaming in Italia: 2022

Distributore: Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Sigle:

Opening

“Ai no Supreme (愛のシュプリーム!)” by fhána

Ending

“Maid with Dragons (めいど・うぃず・どらごんず︎)” by Super Chorogonzu (スーパーちょろゴンず)

Trailer



TRAMA

Chloe, la ragazza americana conosciuta da Kanna negli Stati Uniti, ha deciso di venire in Giappone a trovarla, con la piccola Draghessa dai capelli bianchi che insieme a Saikawa vogliono mostrarle le parti migliori del Giappone, da Akihabara, realtà virtuale e visite al parco giochi, accompagnati da Kobayashi, Tohru e gli alti amici!

CURIOSITÀ

– il Dvd dell’OVA in Giappone è uscito in allegato insieme al quinto volume del Manga.

– il personaggio di Chloe è apparsa nel decimo episodio di “Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S”, ed è ambientato dopo la fine della serie.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mutsumi Tamura – Kobayashi

Yūki Kuwahara – Tohru

Daisuke Ono – Fafnir

Emiri Katō – Riko Saikawa

Kaori Ishihara – Shōta

Maria Naganawa – Kanna

Minami Takahashi – Rukoa

Yūichi Nakamura – Makoto Takiya

Yūki Takada – Eruma

Yuko Goto – Georgie Saikawa

Uesaka Sumire – Chloe

