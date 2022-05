anime – KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON S (Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2) – di Yasuhiro Takemoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S – (小林さんちのメイドラゴン S)

Titolo internazionale: Miss Kobayashi’s Dragon Maid Season 2

Genere: serie tv – commedia, fantasy, shoujo-ai

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da gennaio ad aprile 2017

Numero episodi: 12 (concluso)

Tratto: dal manga 4koma “Miss Kobayashi’s Dragon Maid” di Cool Kyoushinsha

Director: Yasuhiro Takemoto

Series Composition: Yuka Yamada

Script: Masashi Nishikawa, Yasuhiro Takemoto, Yuka Yamada

Character design: Miku Kadowaki

Music: Masumi Itou

Studios: Kyoto Animation

In Italia: sottotitolato ufficialmente in italiano grazie a Crunchyroll.

Titolo streaming: Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Sigle:

Opening

“Ai no Supreme” by fhána

Ending

“Maid with Dragons” by Super Chorogons

“Ishukan Relationship” by Yūki Kuwahara (solo episodio 3)

TRAMA

Una nuova drago di nome Ilulu, appartenente all’ordine del Caos, è arrivato nel nostro mondo, determinata a portare la distruzione distruggendo la città; con Tohru che però non può permettere che la città della sua amata Kobayashi venga distrutta, ingaggiando con lei una lotta violenta terminata solo grazie all’intervento di Elma e della stessa Kobayashi.

I nostri eroi impareranno presto a conoscere la nuova arrivata vivendo insieme a vecchie conoscenze e nuovi amici tante e nuove avventure, fra Locali Maid, gite al Luna Park, negozi di dolci…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mutsumi Tamura – Kobayashi

Yūki Kuwahara – Tohru

Daisuke Ono – Fafnir

Emiri Katō – Riko Saikawa

Kaori Ishihara – Shōta

Maria Naganawa – Kanna

Minami Takahashi – Rukoa

Yūichi Nakamura – Makoto Takiya

Yūki Takada – Eruma

Yuko Goto – Georgie Saikawa

Tomomi Mineuchi – Ilulu

OPERE RELATIVE

Manga

– Miss Kobayashi’s Dragon Maid – opera capostipite

Anime

– Kobayashi-san Chi no Maid Dragon – serie tv – prequel

– Kobayashi-san Chi no Maid Dragon oav – oav

– Mini Dora – oav

– Mini Dora SP oav

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yasuhiro Takemoto presenti sul sito:

