anime – L’ATTACCO DEI GIGANTI: OAD 1 – di Tetsuro Araki

SCHEDA

Titolo originale: Iruze no Techō -Aru Chōsa Heidan’in no Shuki- (イルゼの手帳 ―ある調査兵団員の手記―)

Traduzione letterale: Il taccuino di Ilse: Memorie di un soldato del Corpo di Ricerca

Titolo internazionale: Ilse’s Notebook: Notes from a Scout Regiment Member, Attack on Titan Ep. 3.5 Ilse’s Notebook.

Genere: OAD – combattimenti, azione, horror, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 1 (concluso)

Durata: 23 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: al manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama.

Director: Tetsuro Araki

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Character design: Kyoji Asano

Music: Hiroyuki Sawano

Studios: Wit Studio, Production I.G

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Il taccuino di Ilse: Memorie di un soldato del Corpo di Ricerca – Attack on Titan: Ilse’s Notebook: Memoirs of a Scout Regiment Member

Anno di uscita in Italia: 2022

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

sigla iniziali

“Guren no Yumiya” di Linked Horizon

sigla finali

“Utsukushiki Zankoku na Sekai” di Yōko Hikasa

TRAMA

Nell’anno 850, il corpo di ricerca guidato da Erwin Smith, si prepara a effettuare la 49° missione esplorativa all’esterno delle mura per contrastare e riconquistare i territori, persi contro i Giganti.

Con il Comandante della seconda Sezione Hange Zoe, che preme per catturare un gigante vivo, per studiare le sue caratteristiche decidendo di ignorare il divieto dello stesso Erwin e del giovane Levi che cercando di farla desistere.

Proprio durante la missione Hange decide di inseguire un gigante che si comporta in maniera anomalo, che la porta in uno spiazzo con un albero cavo e un cadavere con la divisa del corpo di ricerca…

CURIOSITÀ

– In Giappone l’episodio è stato pubblicato quindi il 9 dicembre 2013, incluso con il volume 12 del Manga.

– L’OAD è tratto dal capitolo “il taccuino di Ilse”, presente nel 5° volume del Manga.

– Essendo ambientato per gran parte nel passato non è facile inserirlo nella serie, ma stando ai riferimenti a Eren e ai suoi primi giorni da membro del corpo di ricerca è probabile sia ambientato dopo il Terzo Episodio della prima serie dell’anime.

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Attacco dei Giganti – opera capostipite

– L’Attacco dei Giganti: Lost Girl

– Attacco! A scuola coi giganti – spinoff comico

– Attack on Avengers – spinoff

Anime, Serie tv

– L’Attacco dei Giganti – opera d’animazione capostipite

– L’Attacco dei Giganti 2

– L’attacco dei Giganti 3

– L’attacco dei Giganti 4

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 2

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 3 – sequel (annunciato)

– Shingeki! Kyojin Chuugakkou – spinoff comico

Anime, Film d’animazione e Oav/Special

– L’attacco dei giganti Il Film: parte I. L’arco e la freccia cremisi

– L’attacco dei giganti Il Film: parte II. Le ali della libertà

– Shingeki no Kyojin: Lost Girls – oav

Light Novel

– L’attacco dei giganti: Before the Fall

– L’attacco dei giganti: The Harsh Mistress of the City

– L’attacco dei giganti: Lost Girls

Live action

– Attack on Titan – film

– Attack on Titan: End of the World – film

