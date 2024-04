anime – L’ATTACCO DEI GIGANTI 4: PARTE 3 – di Yuichiro Hayashi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 3 – (進撃の巨人 The Final Season完結編)

Titolo internazionale: Attack on Titan: Final Season – The Final Chapters

Genere: serie tv/ tv special – azione, combattimenti, fantasy, horror

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo + 16 anni

Numero episodi: 2 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2023

Rete tv giapponese: NHK

Trasmissione: lunedì alle 00:05 (JST)

Tratto: dal manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama.

NOTA

– Gli episodi della quarta parte della stagione finale sono stati originalmente trasmessi in un unico speciale da un’ora e mezza intitolato The Final Chapters Special 2 e poi pubblicati separatamente il 19 novembre 2023.

Director: Yuichiro Hayashi

Series Composition: Hiroshi Seko

Script: Hiroshi Seko

Character design: Tomohiro Kishi

Music: Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto

Studios: MAPPA

Titolo in Italia: Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1 – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2023 (simulcast)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll ( al momento solo sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Saigo no Kyojin” by Linked Horizon

Ending

“Itterasshai”by Ai Higuchi (Online episode version)

“UNDER THE TREE” by SiM [TV special version] (ep 1)

“To You in 2,000… or… 20,000 Years From Now” by Linked Horizon (ep 2)

TRAMA

Ultima stagione de “L’Attacco dei Giganti”. Trama con meno spoiler possibili.

Il “Boato della Terra” è stato avviato distruggendo senza pietà e distinzione, ma c’è ancora una speranza data dal gruppo capitanato da Levi e gli altri non può permettere questo, ma niente sembra capace di fermare l’avanzata dei Giganti…

Possibile che sia arrivata la fine per il mondo?

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Yuuki Kaji – Eren Jaeger

Marina Inoue – Armin Arlelt

Takehito Koyasu – Zeke

Yoshimasa Hosoya – Reiner Braun

Yui Ishikawa – Mikasa Ackermann

Ayane Sakura – Gabi Braun

Ayumu Murase – Udo

Hiro Shimono – Conny Springer

Hiroshi Kamiya – Levi

Jiro Saito – Theo Magath

Kazuhiko Inoue – Willy Tybur

Kensho Ono – Floch Forster

Kiri Yoshizawa – Kiyomi Azumabito

Kishō Taniyama – Jean Kirschtein

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Attacco dei Giganti – opera capostipite

– L’Attacco dei Giganti: Lost Girl – spinoff

– L’attacco dei giganti. Birth of Rivaille – spinoff

– Attacco! A scuola coi giganti – spinoff comico

– Attack on Avengers – spinoff

Anime, Serie tv

– L’Attacco dei Giganti – opera d’animazione capostipite

– L’Attacco dei Giganti 2

– L’attacco dei Giganti 3

– L’attacco dei Giganti 4

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 2

– L’attacco dei Giganti 4: Parte 3 – finale della saga

– Shingeki! Kyojin Chuugakkou – spinoff comico

Anime, Film d’animazione e Oav/Special

– L’attacco dei giganti Il Film: parte I. L’arco e la freccia cremisi

– L’attacco dei giganti Il Film: parte II. Le ali della libertà

– Shingeki no Kyojin: Lost Girls – oav

– L’attacco dei giganti Oad 1 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 2 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 3 – oav

– L’attacco dei giganti Oad 4 – oav

Light Novel

– L’attacco dei giganti: Before the Fall

– L’attacco dei giganti: The Harsh Mistress of the City

– L’attacco dei giganti: Lost Girls

Live action

– Attack on Titan – film

– Attack on Titan: End of the World – film

