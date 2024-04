anime – TRAIN TO THE END OF THE WORLD – di Tsutomu Mizushima

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Shuumatsu Train Doko e Iku? – (終末トレインどこへいく?)

Titolo internazionale: Train to the End of the World

Genere: serie tv – avventura, fantascienza, post-apocalittico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 21:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Tsutomu Mizushima

Series Composition: Michiko Yokote

Character design: Asako Nishida

Music: Miho Tsujibayashi

Studios: EMT Squared

Titolo in Italia: Train to the End of the World

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Opening Theme:

“GA-TAN GO-TON” by Rei Nakashima

Ending Theme:

“Eureka” by Rokudenashi

A seguito dell’attivazione della rete 7G il mondo ha subito una trasformazione. La distanza fra le città è aumentata a dismisura, e tutti gli abitanti più vecchi di 21 anni hanno preso sembianze di fauna, flora, o hanno perso la capacità di ragionare.

Shizuru e le sue amiche partono su un vecchio treno abbandonato alla ricerca di una loro compagna, senza sapere se riusciranno a tornare a casa vive, o se si trasformeranno anche loro come il resto degli abitanti.

Azumi Waki – Nadeshiko Hoshi

Chika Anzai – Shizuru Chikura

Erisa Kuon – Reimi Kuga

Hina Kino – Akira Shinonome

