anime – DOROHEDORO – di Yuichiro Hayashi

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Dorohedoro – (ドロヘドロ)

Titolo internazionale: Dorohedoro

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy, horror

Target: seinen

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2020 – in corso

Rete tv giapponese: Netflix, Tokyo Mx

Tratto: dal manga “Dorohedoro” di Q Hayashida

Director: Yuichiro Hayashi

Series Composition: Hiroshi Seko

Character design: Tomohiro Kishi

Music: [K]NoW_NAME

Studios: Mappa

Titolo in Italia: Dorohedoro

Reperibilità: prossimamente sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Distributore: Netflix Italia

Sigle

Opening:

“Welcome to Chaos” by [K]NoW_NAME

Trailer



TRAMA

La cupa città di Hole è meta degli Stregoni, che ci arrivano aprendo dei portali dal mondo in cui vivono, per poi praticare la magia nera in modo indisturbato su chiunque incontrino, causando alle persone mutazioni mostruose o morte.

A contrastare questi maghi ci sono però: Nikaido, una cuoca che è anche una lottatrice di arti marziali; e Caiman, un uomo con la testa di caimano, che non ha memoria del suo passato e non sa chi l’ha trasformato in quel mostro.

I due vagano per i quartieri uccidendo i maghi che si macchiano di crimini, ma i loro massacri richiamano l’attenzione di un potente stregone di nome En…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Reina Kondo – Nikaidō

Wataru Takagi – Caiman

Kengo Takanashi – Fujita

Yoshimasa Hosoya – Shin

Yu Kobayashi – Noi

Anri Katsu – Chōta

Hisao Egawa – Vaux

Hozumi Gōda – Asu

Kenyuu Horiuchi – En

Mayu Udono – Kikurage

Mitsuhiro Ichiki – Kasukabe

Miyu Tomita – Ebisu

Shinichiro Miki – Turkey

Songdo – Risu

Tetsu Inada – Tanba

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yuichiro Hayashi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.