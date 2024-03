anime – TSUKIMICHI: MOONLIT FANTASY – di Shinji Ishihira

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu – (月が導く異世界道中)

Titolo internazionale: Tsukimichi: Moonlit Fantasy

Genere: serie tv – azione, avventura, commedia, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 7 luglio 2021 al 22 settembre 2021

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Shinji Ishihira

Series Composition: Kenta Ihara

Script: Kenta Ihara

Character design: Yukie Suzuki

Music: Yasuharu Takanashi

Studios: C2C

Titolo in Italia: Tsukimichi: Moonlit Fantasy

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Gamble” by syudou

Ending

“Beautiful Dreamer” by Ezoshika Gourmet Club

Trailer



TRAMA

Misumi Makoto viene evocato da una divinità per diventare l’eroe di un altro mondo, per colpa di un vecchio patto fatto dai genitori. Ma la dea, quando lo vede, reputa Makoto troppo brutto per essere un eroe! Così, dopo avergli dato la capacità di comprendere tutte le lingue tranne quella umana, lo scaccia fino ai confini più remoti di quella terra, lontano dalla civiltà umana.

L’avventura di Makoto non inizia così nel migliore dei modi, ma per fortuna troverà subito un modo per cavarsela…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Natsuki Hanae – Makoto Misumi

Akari Kitō – Mio

Ayane Sakura – Tomoe

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Anime

– Tsukimichi Moonlit Fantasy 2 – sequel

Manga

– Tsukimichi Moonlit Fantasy

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shinji Ishihira presenti sul sito:

RECENSIONI