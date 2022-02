anime – SASAKI TO MIYANO (Sasaki and Miyano) – di Shinji Ishihira

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sasaki to Miyano – (佐々木と宮野)

Titolo internazionale: Sasaki and Miyano

Genere: serie tv – slice of life, scolastico

Target: shoujo – yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 (in corso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2022 – in corso

Rete tv giapponese:

Trasmissione: lunedì alle 00:30 (JST)

Tratto: dal manga “Sasaki to Miyano” di Syo Harusono.

Director: Shinji Ishihira

Series Composition: Yoshiko Nakamura

Character design: Maki Fujii

Music: Kana Shibue

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801.

Sigle:

Trailer giapponese



TRAMA

In una scuola superiore fanno amicizia, dopo un episodio di bullismo, il “teppista” Sasaki e il tranquillo Miyano. Quest’ultimo è segretamente un fan dei BL (Boy’s Love o Yaoi, che dir si voglia), e comincia a parlare della sua passione anche con il nuovo amico. Ma contemporaneamente, Sasaki comincia a provare qualcosa di più profondo per Miyano.

Le discussioni su storie d’amore immaginarie porteranno anche ad una relazione romantica reale?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Sōma Saitō – Yoshikazu Miyano

Yusuke Shirai – Shūmei Sasaki

Mitsuhiro Ichiki – Gonsaburō Tashiro

Ryohei Arai – Tasuku Kuresawa

Yoshitsugu Matsuoka – Taiga Hirano

Yūki Ono – Jirō Ogasawara

Yūma Uchida – Masato Hanzawa

