manga – SASAKI E MIYANO – di Shou Harusono

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Sasaki to Miyano – (佐々木と宮野)

Titolo internazionale: Sasaki and Miyano

Autore: Shou Harusono

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo, yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Media Factory

Rivista: Gene Pixiv

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Sasaki e Miyano

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina e prime pagine a colori, a 7,00 €

Traduzione: Davide Sarti

Volumi: 9 (in corso)

TRAMA

Il liceale Miyano, serio e membro del consiglio scolastico, ha una passione segreta per i manga di genere yaoi (boy’s love), ma nessuno deve scoprirlo!

Ma le cose cambiano quando fa amicizia con Sasaki, un senpai (compagno più grande) ritenuto un teppista, ma in realtà gentile.

Con lui trova finalmente il coraggio di aprirsi un po’ di più; ma cosa penserà Miyano di lui?

OPERE RELATIVE

Manga

– Hirano e Kagiura – spinoff

Anime

– Sasaki to Miyano – serie tv

– Sasaki and Miyano: Graduation – film d’animazione

– Hirano and Kagiura – film d’animazione

