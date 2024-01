manga – TWILIGHT OUT FOCUS – di Jyanome

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Tasogare Outfocus – (黄昏アウトフォーカス)

Titolo internazionale: Twilight Out of Focus

Autore: Jyanome

Genere: scolastico, sentimentale, cinema

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Honey Milk

Volumi: 2 storia principale + 2 volumi extra (concluso) – ogni volume ha un diverso titolo

– 1 volume: “Twilight Out of Focus”

– 2 volume: “Overlp. Twilight Out of Focus”

– 3 volume: “Twilight Out Focus – Afterimage Slow Motion”

– 4 volume: “Twilight Out of Focus – Night by Night Monologue”

Titolo in Italia: Twilight Out of Focus

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 6,90 euro – la serie è disponibile anche in due Box da 2 volumi ciascuno, più con dei gadget

Traduzione: Jacopo Maffessoli

Volumi: 2 storia principale + 2 volumi extra (concluso) – ogni volume ha un diverso titolo

– 1 volume: “Twilight Out of Focus”

– 2 volume: “Overlp. Twilight Out of Focus”

– 3 volume: “Twilight Out Focus – Afterimage Slow Motion”

– 4 volume: “Twilight Out of Focus – Night by Night Monologue”

TRAMA

Mao Tsuchiya e Hisashi Otomo sono studenti di liceo del secondo anno, che dividono la stessa camera del dormitorio. Per andare d’accordo, stabiliscono tre regole:

1- Hisashi è gay, Mao è l’unico a saperlo e dovrà assolutamente mantenere il segreto

2- Hisashi non dovrà mai interessarsi a Mao in modo romantico, ma essere solo suo amico

3- Nessuno dei due dovrà interferire nelle vicende private dell’altro.

Le cose si complicano quando il club del cinema della scuola decide di girare un film sentimentale, di genere “boy’s love”. E coinvolgono tutti e due nelle riprese…

OPERE RELATIVE

Anime

– Tasogare Out Focus – serie tv (annunciata)

