manga – COLD LONELY DEATH – di Hajime Inoryu, Shota Ito

SCHEDA

Titolo originale: Furitsumore Kodoku na Shiyo – (降り積もれ孤独な死よ)

Titolo internazionale: A Suffocatingly Lonely Death

Autori: Storia di Hajime Inoryu, Disegni di Shota Ito

Genere: drammatico, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e poco impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Pocket

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Cold Lonely Death

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2024 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Il poliziotto Hitoshi Saeki si reca, con la sua squadra, nella villa del filantropo Juzo Haikawa, dove è stato denunciato un furto con scasso. Durante il sopralluogo il detective nota che per la casa ci sono molti dvd e, curioso, ne visualizza uno… per trovarsi davanti ad un filmato scioccante. Grazie a quello si reca nel seminterrato chiuso a chiave, dove rinviene i corpi di 23 ragazzini morti in modo orribile.

Chi è davvero Juuzou Haikawa, e perchè ha fatto una cosa così terribile? Hitoshi inizia a indagare, ma dovrà vedersela anche il suo passato e con una donna misteriosa.

RECENSIONI