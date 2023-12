manga – KING OF THORN – di Yuji Iwahara

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Ibara no Ou – King of Thorn – (いばらの王)

Titolo internazionale: King of Thorn

Autore: Yuji Iwahara

Genere: avventura, azione, drammatico, fantascienza, horror, mistero, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Comic Beam

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: King of Thorn

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Flashbook Edizioni

edizione con sovracopertina e alcune pagine iniziali a colore, a 5,90 €

Volumi: 6 (concluso)

Futuro. Una misteriosa malattia chiamata “Medusa” sta mietendo un numero crescente di vittime tra la popolazione, provocando la morte tramite “pietrificazione”. Un vecchio castello viene riadattato a laboratorio scientifico, all’interno del quale trovano posto 160 capsule per l’ibernazione. Qua verranno addormentati dei malati di Medusa, in attesa di una cura.

Tempo dopo, non si sa quanto, alcune di queste persone si risvegliano e si ritrovano in un castello completamente diroccato e invaso dai rovi. Come se non bastasse, strani mostri li aggrediscono per ucciderli. I pochi sopravvissuti iniziano così una lotta disperata per scappare.

