manga – THE WITCH AND THE BEAST – di Kousuke Satake

SCHEDA

Titolo originale: Majo to Yajuu – (魔女と野獣)

Titolo internazionale: The Witch and the Beast

Autore: Kousuke Satake

Genere: azione, drammatico, horror, fantasy, mistero

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Gekkan Young Magazine

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: The Witch and the Beast

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a sovracopertina, a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

In un cupo mondo urban fantasy esistono le streghe, capaci di infierire maledizioni quasi impossibili da rimuovere. Le vittime possono chiamare però l’Ordine della Risonanza Magica, un’organizzazione che si occupa di ogni caso criminoso legato alla magia.

Guideau e Ashaf sono una coppia di investigatori che lavorano per questa società. Sono due persone particolari: lui gira con una bara sulle spalle e sembra non perdere mai il controllo, lei ha tratti ferini ed ha un carattere selvaggio.

La storia inizia quando arrivano in una città dove una strega viene venerata dagli abitanti come una divinità, i due dovranno indagare e capire cosa c’è dietro.

