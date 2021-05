manga – THE FLOWER AND THE BEAST (Hana ni Kedamono) – di Miwako Sugiyama

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Hana ni Kedamono – (花にけだもの)

Titolo internazionale: Flower and the Beast

Autore: Miwako Sugiyama

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: The Flower and the Beast

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica a 4,30 €

Traduzione: Silvia Luccarini

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Kumi Kumakura (detta “Kyu”) sta per iniziare un prestigioso liceo di Tokyo, e il giorno prima va in avanscoperta per vedere com’è l’ambiente. Qua incontra un ragazzo gentile (e sexy) di nome Hyo Kakizono che l’aiuta, e alla fine la bacia anche. La ragazza è felicissima, anche perchè si è innamorata a prima vista di lui.

Peccato solo che il giorno dopo a scuola scopre che Hyo è un playboy, che passa da una ragazza all’altra e le bacia pubblicamente senza farsi troppi problemi. Kumi è delusa e arrabbiata, e non vorrebbe nulla a che fare più con quella “bestia”. Per fortuna non è l’unico ragazzo affascinante della scuola.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Hana ni kedamono: Vita sexualis – sequel

Live Action

– Hana ni Keda Mono – drama/telefilm

– Hana ni Keda Mono 2 – drama/telefilm

RECENSIONI