manga – NYANKEES – di Atsushi Okada

SCHEDA

Titolo originale: NYANKEES – (ニャンキーズ)

Titolo internazionale: NYANKEES

Autore: Atsushi Okada

Genere: commedia, azione, bande di teppisti

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Shounen Ace

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: NYANKEES

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Traduzione:

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Ryuusei è un giovane teppista che arriva in una nuova città, alla ricerca di una certa persona. Attira però subito l’attenzione della banda che comanda il quartiere, e che ha molte regole assurde da rispettare; e infatti Ryuusei finisce presto per scontrarsi con il loro capo.

La particolarità? Che sono tutti gatti di strada!

