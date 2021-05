manga – SUGAR SOLDIER – di Mayu Sakai

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sugar Soldier – (SUGAR * SOLDIER – シュガー*ソルジャー)

Titolo internazionale: Sugar Soldier

Autrice: Mayu Sakai

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Sugar Soldier

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,50 €

Traduzione: Laura Giordano e Alessia Trombetta

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Dura la vita per Makoto, che ha una sorella bellissima, famosa modella che appare in varie riviste per adolescenti. Ora che è alle superiori spera di farsi valere, e di non essere conosciuta solo come “la sorella minore di….”.

Purtroppo le cose vanno da subito storte, ma almeno fa amicizia con un ragazzo di nome Iriya di cui si innamora. Ora è venuto il momento di tirare fuori il coraggio, ed avere più fiducia in sè stessa!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Sugar Soldier – special di 3 episodi

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mayu Sakai presenti sul sito:

RECENSIONI