manga – WITCH WATCH – di Kenta Shinohara

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Witch Watch – (ウィッチウォッチ)

Titolo internazionale: Witch Watch

Autore: Kenta Shinohara

Genere: commedia, fantasy, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 7 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Nonostante l’aspetto del tutto normale, Morihito è un orco, e ha una forza mostruosa! Ma lui non vuole usarla, e si fa addirittura picchiare dai bulli pur di avere una vita tranquilla. Ma un giorno torna a casa, dopo un lungo addestramento, la sua amica d’infanzia Nico, che è una strega! La ragazza ha bisogno ora di un famiglio, solitamente un animale, ma la madre di lei insiste che sia proprio Morihito a diventarlo.

I due iniziano così a vivere assieme e a frequentare la stessa classe della scuola superiore, ma la goffaggine di Nico (che si innamora a prima vista di Morihito) e le sue magie imprevedibili, renderanno le cose non semplici.

