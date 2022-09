manga – IN QUESTO ANGOLO DI MONDO (Kono Sekai no Katasumi ni) – di Fumiyo Kono

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kono Sekai no Katasumi ni – (この世界の片隅に)

Titolo internazionale: In This Corner of the World

Autrice: Fumiyo Kono

Genere: drammatico, storico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Manga Action

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: In questo angolo di mondo

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione grande (che racchiude tutti i volumi giapponesi) a 26,00 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Durante la Seconda Guerra Mondiale alla giovane Suzu Urano viene combinato un matrimonio con un ufficiale della marina militare, Hojo, e va poi a vivere con la famiglia di lui a Kure, nella prefettura di Hiroshima. E’ una vita umile, tra l’invadenza dei suoceri e la malinconia della guerra, ma tutto sommato tranquilla e dove Suzu trova anche il tempo di disegnare. Fino a quando…

