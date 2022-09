manga – SAKURAGARI – di Yu Watase

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sakura-Gari – (櫻狩り)

Titolo internazionale: Cherry Blossom Harvest

Autrice: Yu Watase

Genere: drammatico, mistero, psicologico, storico, tragedia

Target: shoujo – yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Rinka

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Sakuragari – All’ombra del ciliegio

Anno di pubblicazione in Italia: 2012, e poi 2020

Casa Editrice italiana: Planet Manga

– prima edizione in 3 volumi di lusso 7,90 € (concluso)

– seconda edizione in un unico grande volume, a 25,00 € (concluso)

TRAMA

1920 (nono anno del periodo Taisho): Tagami Masakata si trasferisce a Tokyo sperando di riuscire ad entrare nella sua prestigiosa università. Per mantenersi finisce a lavorare nella magione della nobile famiglia Soma, alle dirette dipendenze del giovane marchese Saiki, un ragazzo bellissimo che Masataka incontra per la prima volta sotto un ciliegio in fiore.

Ma vivendo lì Masataka si accorge che ci sono molti segreti e misteri in quella casata: Saiki ha amanti che usa e scarica velocemente, ci sono state morte sospette, e qualcuno è rinchiuso in un magazzino. Tra Saiki e Masataka si instaura un rapporto stretto, ma molto complicato…

