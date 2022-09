manga – FIORE DI LUNA (Hanatsukihime) – di Wataru Hibiki

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Hanatsukihime – (花月姫)

Titolo internazionale: A Princess with a Flower

Autrice: Wataru Hibiki

Genere: avventura, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa DX

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Fiore di Luna

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Casa Editrice italiana: JPop

edizione a 5,00 €

Traduzione:

Volumi: 2 (concluso) – disponibile anche in Box

TRAMA

Gli hanatsuki sono individui riconoscibili per la presenza di un marchio a forma di fiore sul torace, che indica l’avere il cuore di un demone, avuto in prestito in seguito ad un patto. Questa promessa ha però una durata limitata, e al suo scadere l’individuo morirà divorato dal demone stesso.

Lys è una ragazza di quindici anni che alla nascita stava morendo, così sua madre per salvarle la vita ha stretto un patto con un diavolo. La ragazza viaggia per il mondo insieme a Siva, un misterioso uomo che ha conosciuto anni prima, e si esibiscono danzando e suonando per mantenersi. Ma il tempo di Lys sta per scadere…

