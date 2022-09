manga – SATURN RETURN – di Akane Torikai

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Saturn Return – (サターンリターン)

Significato: Saturno contro

Titolo internazionale: Saturn Return

Autrice: Akane Torikai

Genere: drammatico, psicologico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per le tematiche

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Saturn Return

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione a 12,90 €

Traduzione:

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Il libro d’esordio di Ritsuko Kaji è stato un best-seller, ma dopo quell’inaspettato successo non è più riuscita a scrivere nulla, nonostante le pressione costanti del suo editore, e si accontenta di una vita da moglie e casalinga inquieta e depressa.

Ma tutto cambia quando le viene annunciata la morte per suicidio di Nakajima, un suo vecchio amico. Ritsuko ne rimane sconvolta, e si ricorda di quando il ragazzo gli aveva chiesto di scrivere un libro sulla sua vita, perchè sicuro che non sarebbe vissuto a lungo. Decide così di ritornare al suo paese natale, per capire le ragioni che hanno portato l’amico a prendere quella decisione.

