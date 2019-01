A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Hataraku Saibou – Cells at Work! – (はたらく細胞)

Traduzione letterale: Cellule al lavoro!

Titolo internazionale: Cells at Work!

Autore: Akane Shimizu

Genere: shounen, azione, commedia, corpo umano

Rating: adatto a tutti – c’è solo un po’ di sangue che potrebbe infastidire i più piccoli (i globuli bianchi non vanno tanto per il sottile quando sconfiggono un batterio!)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shounen Sirius

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Cells at Work! – Lavori in corpo

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione senza sovracopertina, con prime pagine a colori, a 4,50 euro al numero

Traduzione: Andrea Maniscalco

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

L’interno del nostro corpo umano con le cellule antropomorfizzate, che sono impegnate ognuna nel loro compito per far sì che tutto fili liscio e in salute; tra combattimenti degni dei migliori manga di azione, e anche storie di amicizia e amore.

La storia inizia con una Globulo Rosso (Eritrocita) nuova del mestiere, che si perde nel consegnare ossigeno e nutrienti al corpo; e inoltre viene attaccata da un batterio, penetrato da uno strappo nel tessuto delle pelle. Per fortuna viene subito salvata da un Globulo Bianco (Leucocita), la cellulare del nostro corpo che deve combattere e sconfiggere i nemici che vogliono invadere il corpo.

Questo solo l’inizio di un lungo viaggio che la porterà a conoscere le tante cellule che animano il suo mondo!

OPERE RELATIVE

Manga

– Hataraku Saibou Black – spinoff

– Hatarakanai Saibou – spinoff

– Hataraku Saibou Friend – spinoff

– Hataraku Saikin – spinoff

Anime

– Cells at Work! – serie tv (che arriva fino al 4 volume del manga)

– Cells at Work! Special – oav

