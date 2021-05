anime – CELLS AT WORK! 2 (Hataraku Saibou 2) – di Kenichi Suzuki

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Hataraku Saibou 2 – Cells at Work!! 2 – (はたらく細胞!! 2)

Traduzione letterale: Cellule al lavoro!

Titolo internazionale: Cells at Work! 2

Genere: serie tv – azione, commedia, fantascienza, corpo umano

Rating: adatto a tutti – c’è solo un po’ di sangue che potrebbe infastidire i più piccoli (i globuli bianchi non vanno tanto per il sottile quando sconfiggono un batterio!)

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2021 – Febbraio 2021

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Cells at Work!” di Akane Shimizu

Director: Kenichi Suzuki

Series Composition: Yuuko Kakihara

Script: Kenichi Suzuki, Yuuko Kakihara

Character design: Kenta Mimuro (cell characters), Takahiko Yoshida

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: David Production

Titolo in Italia: Cells At Work! Lavori in corpo 2

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation.

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Go! Go! Saibou Festa” (Go! Go! Cell Festa) by Hanazawa Kana, Maeno Tomoaki, Ono Daisuke, Inoue Kikuko, Kobayashi Yūsuke, Yoshida Yuri

Ending

“Fight!!” by ClariS

Trailer (sub eng)

TRAMA

“Nel corpo umano ci sono circa 37, 2 bilioni di cellule, che sono al lavoro ogni giorno”

E ognuna di queste cellule ha un suo compito e missione, dal portare rifornimento tramite cibi a difendere le stesse cellule dai virus esterni e pericolose malattie. In questa stagione Leucocita e Eritrocita dovranno vedersela davvero dura fra missioni difficili, misteriosi batteri e il ritorno di alcune vecchie minacce…

Sempre imparando cose nuove sul corpo Umano!

DOPPIATORI

Kana Hanazawa – Globulo Rosso AE3803

Tomoaki Maeno – Globulo Bianco (Leucociti) U-1146

Daisuke Ono – Linfocita T Killer

Kikuko Inoue – Macrofaga

Aya Endo – Senpai Globulo Rosso

Maria Naganawa – Piastrine

Yūichi Nakamura – Cellula della Memoria

OPERE RELATIVE

Manga

– Cells at Work! – opera capostipite

– Hataraku Saibou: Code Black – spinoff

– Hatarakanai Saibou – spinoff

– Hataraku Saibou Friend – spinoff

– Hataraku Saikin – spinoff

Anime

– Cell at Work! – serie tv – prequel

– Cell at Work! Code Black – serie tv, spinoff

– Cells at Work! Sindrome influenzale – oav

