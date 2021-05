anime – SSSS.DYNAZENON – di Akira Amemiya

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: SSSS.DYNAZENON

Titolo internazionale: SSSS.Dynazenon

Genere: serie tv – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX, Mbs

Trasmissione: venerdì alle 22:00 (JST)

Tratto: storia originale, ma la serie è un sequel/spinoff di “SSSS.Gridman”

Director: Akira Amemiya

Script: Keiichi Hasegawa

Character design: Masaru Sakamoto

Music: Shiro Sagisu

Studios: Trigger

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Bowling Ball Fansubs e Sadame no Fansub.

Sigle:

Opening

“Imperfect” by Masayoshi Ooishi

Ending

“Strobe Memory” by Maaya Uchida

Trailer



TRAMA

Il liceale Yomogi incontra uno strano vagabondo che si presenta come “Gauma, l’utilizzatore dei kaiju” e che inizia a seguirlo, anche mentre è impegnato ad uscire con una sua compagna di classe, Yume.

Mentre i tre si trovano assieme, la città viene attaccata da un kaiju gigantesco! Allora Gauma evoca il robot Dynazenon, che però ha bisogno di più piloti per funzionare. Così il mecha, di sua iniziativa, trascina Gauma, Yomogi, Yume e Koyomi Yamanaka, un disoccupato che passava lì per caso, nella sua cabina di pilotaggio.

Riuscirà questo gruppo di piloti, nato per caso, a sintonizzarsi e combattere i nemici?

P.S. i “kaiju” sono mostri giganti tipici della fantascienza giapponese.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daiki Hamano – Gauma

Junya Enoki – Yomogi Asanaka

Chika Anzai – Chise Asukagawa

Shion Wakayama – Yume Minami

Yuichiro Umehara – Koyomi Yamanaka

Ayaka Suwa – Mujina

Azusa Tadokoro – Mei

Gakuto Kajiwara – Nazumi

Hikaru Tohno – Kaneishi

Hiroshi Kamiya – Jyuga

Jin Og-awara – Awaki

Kouki Uchiyama – Shizumu

Mariya Ise – Inamoto

Rio Tsuchiya – Ranka

Yūma Uchida – Onijya

OPERE RELATIVE

Anime

– SSSS.Gridman – serie tv

RECENSIONI