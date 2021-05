anime – SHAKUNETSU KABADDI (Burning Kabaddi) – di Kazuya Ichikawa

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Shakunetsu Kabaddi – (灼熱カバディ)

Titolo internazionale: Burning Kabaddi

Genere: serie tv – commedia, scolastico, sportivo

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 01:23 (JST)

Tratto: manga di Musashino Hajime

Director: Kazuya Ichikawa

Series Composition: Midori Gotou, Yuuko Kakihara

Character design: Mari Takada

Music: Ken Itō

Studios: TMS Entertainment

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Burning Kabaddi

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Fire Bird” by Shunya Ōhira

Ending

“Comin’ Back” by Yūma Uchida

Trailer



TRAMA

Alle medie Yoigoshi Tatsuya era un campione di calcio, ma ora che è alle superiori vuole stare ben lontano da qualsiasi sport, e diventare invece uno streamer online. Ma nella sua nuova scuola viene subito adocchiato dal club dello sport di contatto kabaddi, e i suoi membri lo vogliono nella loro squadra a tutti i costi…

Struggle!

P.S. Il Kadabbi, sport praticamente sconosciuto in Italia, è invece molto noto in Asia; per esempio vedi link Wikipedia.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yūma Uchida – Tatsuya Hoigoshi

Nobuhiko Okamoto – Masato Ohjyo

Ayumu Murase – Yūki Hitomi

Gen Sato – Sōma Azemachi

Hiroki Yasumoto – Ayumu Rokugen

Junichi Yanagita – Daisuke Muroya

Kenichi Suzumura – Ren Takaya

Makoto Furukawa – Kei Iura

Natsuki Hanae – Manabu Sakura

Osamu Uchida – Yū Eikura

Shin’ichirō Kamio – Nobutaka Ban

Shunsuke Takeuchi – Shinji Date

