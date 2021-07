anime – THE WORLD ENDS WITH YOU THE ANIMATION (Subarashiki Kono Sekai The Animation) – di Kazuya Ichikawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Subarashiki Kono Sekai The Animation – The World Ends with You The Animation – (すばらしきこのせかい The Animation)

Titolo internazionale: The World Ends with You The Animation

Genere: serie tv – avventura, azione, urban fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile – Giugno 2021

Rete tv giapponese: MBS/TBS

Trasmissione: sabato alle 02:25 (JST)

Tratto: dal videogioco “The World Ends with You” della Nintendo.

Director: Kazuya Ichikawa

Series Composition: Midori Gotou

Character design: Gen Kobayashi, Tetsuya Nomura

Music: Takeharu Ishimoto

Studios: Shin-Ei Animation, domerica

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Aegi Stranding, Owari Subs.

Sigle:

Opening

“Calling -Animation OP ver.-” by Leah (ep 1)

“Twister -Animation OP ver.-” by MJR

Ending

“Carpe Diem” by ASCA

Trailer



TRAMA

Neku si sveglia in una versione parallela “underground” di Shibuya (quartiere di Tokyo), senza ricordare nulla di sé tranne il suo nome.

Scopre di essere finito in una sorta di “gioco” dove per sopravvivere deve sconfiggere mostri chiamati Noise, e completare una missione al giorno per sette giorni di fila. Per fortuna non è da solo…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Kouki Uchiyama – Neku

Anna Hachimine – Shiki

Anri Katsu – Koki Kariya

Ayana Taketatsu – Rhyme

Hiroshi Shirokuma – Megumi Kitaniji

Hitomi Nabatame – Mitsuki Konishi

Kenji Takah-hi – Yodai Higashizawa

Kenjiro Tsuda – Sanae Hanekoma

Ryohei Kimura – Joshua

Satomi Arai – Uzuki Yashiro

Subaru Kimura – Beat

Takayuki Fujimoto – Sho Minamimoto

OPERE RELATIVE

Videogames

– The World Ends with You – opera capostipite

Manga

– The World Ends with You

