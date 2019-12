anime – SANDY DAI MILLE COLORI (Mahou no Idol Pastel Yumi) – di Akira Shigino

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Mahou no Idol Pastel Yumi – (魔法のアイドル パステルユーミ )

Titolo internazionale: Magical Idol Pastel Yumi

Genere: serie tv – commedia, fantasy, magia

Target: shoujo, kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1986

Tratto: storia originale

Director: Akira Shigino

Series Composition: Shōji Imai

Character design: Hiroshi Motoyama, Kouji Motoyama, Yumiko Horasawa

Music: Kōji Makaino

Studios: Studio Pierrot

Titolo in Italia: Sandy Dai Mille Colori

Anno di pubblicazione in Italia: 1987

Trasmissione in tv: Italia Uno, e poi reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no (cambio nomi a parte)

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video

Sigle:

sigla italiana

“Sandy dai mille colori” di Cristina d’Avena

TRAMA

Sandy (Yumi in originale) è una bambina di 10 anni che ama il disegno e la natura, anche grazie ai genitori che sono fiorai.

Un giorno salva dei fiori dall’essere strappati e, per ricompensarla, arrivano due folletti chiamati Pico e Paco, che le regalano una bacchetta in grado di far diventare reale qualsiasi cosa essa disegni.

Ma la magia durerà solo pochi minuti, e il ciondolo che porta al collo l’avviserà trenta secondi prima che ciò accada.

DOPPIATORI

Doppiatore italiano – personaggio

Debora Magnaghi – Sandy

Marcella Silvestri – Pico

Patrizia Salmoiraghi – Paco

Dania Cericola – Paola

Diego Sabre – Jerry

Donatella Fanfani – Mamma di Sandy

Guido Rutta – Papà di Sandy

Lisa Mazzotti – Ciccio

Marinella Armagni – Zaira

Massimiliano Lotti – Roby

Paola Tovaglia – Fabrizio

Pietro Ubaldi – Carmelo

Rossana Bassani – Trudy

Vittorio Bestoso – Nonno di Sandy

OPERE RELATIVE

Manga

– Mahou no Idol Pastel Yumi – uscito dopo l’anime

RECENSIONI

