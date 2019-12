anime – 11EYES – di Masami Shimoda

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: 11eyes – (11eyes -Tsumi to Batsu to Aganai no Shoujo) – (11eyes イレブンアイズ)

Titolo internazionale: 11eyes

Genere: serie tv – azione, ecchi, harem, soprannaturale, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2009

Tratto: dalla visual novel “11eyes -Tsumi to Batsu to Aganai no Shoujo” di Lass

Director: Masami Shimoda

Series Composition: Kenichi Kanemaki

Script: Kenichi Kanemaki (8 episodes) Mayori Sekijima (eps 4, 7, 9, 11) Mie Kaga (ep 5)

Character design: Shoji Hara

Studios: Doga Kobo

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening

“Arrival of Tears” by Ayane

Ending

“Sequentia” by Asriel

TRAMA

Da quando Kakeru ha perso la sorella è rimasto solo, così è andato a vivere con la sua amica di infanzia, e compagna di classe, Yuka.

La loro vita, tutto sommato tranquilla, viene improvvisamente sconvolta quando si ritrovano misteriosamente in una dimensione alternativa, la “Notte Rossa”, assieme ad altri studenti. Qua vengono attaccati da delle creature mostruose, i “Cavalieri Neri”, perciò i ragazzi dovranno unire le forze per difendersi e tornare a casa.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daisuke Ono – Kakeru Satsuki

Mai Goto – Yuka Minase

Ayano Niina – Lisette

Emiko Hagiwara – Shiori Momono

Hyousei – Superbia

Noriko Rikimaru – Kukuri Tachibana

Oma Ichimura – Yukiko Hirohara

Showtaro Morikubo – Takahisa Tajima

Yōji Ueda – Avaritia

Yuu Asakawa – Misuzu Kusakabe

OPERE RELATIVE

Visual novel

– 11eyes: Tsumi to Batsu to Aganai no Shoujo

Manga

– 11eyes: Tsumi to Batsu to Aganai no Shoujo

Anime

– 11eyes: Momoiro Genmutan – oav

RECENSIONI

