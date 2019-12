anime – ALLA SCOPERTA DI BABBO NATALE (Mori no Tonto-tachi) – di Masakazu Higuchi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Mori no Tonto-tachi – (森のトントたち)

Titolo internazionale: A Christmas Adventure – Elves of the Forest

Genere: serie tv – fiaba, fantasy

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 23 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1984

Tratto: storia originale

Director: Masakazu Higuchi

Series Composition: Yoshiyaki Yoshida

Script: Ryoko Takagi, Yoshihiko Yoshida

Character design:

Music: Takeo Watanabe

Studios: Nippon Animation, Shaft

Titolo in Italia: Alla scoperta di Babbo Natale

Anno di pubblicazione in Italia: 1986

Trasmissione in tv: Italia Uno, reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no (solo il cambio di qualche nome)

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

Sigle:

Opening

“Waku-waku Santa Claus” by Mitsuko Horie

Ending

“Chiisai maru ga hirogatte” by Mitsuko Horie

Sigla italiana

“Alla scoperta di Babbo Natale” di Cristina D’Avena

TRAMA

Serie natalizia per i più piccoli, incentrata sui “Tonto”, degli elfi della Lapponia che aiutano Babbo Natale nel costruire e portare i doni a tutti i bambini del mondo.

La protagonista è Elisa, una bambina che vive varie avventure nel suo villaggio e nella casa di Babbo Natale.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Elisa – Ilaria Stagni

Gustavo – Marco Joannucci

Meta – Emanuela Giordano

Babbo Natale – Mario Milita

Vanessa – Flora Carosello

Cinzia – Antonella Baldini

Spillo – Marco Oliveri Orioles

Hans – Daniele Carnini

Mandolina – Laura Lenghi

Ida – Monica Ward

Pelouche – Sergio Gibello

Voce Narrante – Silvia Pepitoni

RECENSIONI

