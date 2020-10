manga – LA SCOPERTA DELL’AMORE (Boku-tachi wa Shitte Shimatta) – di Kaho Miyasaka

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Boku-tachi wa Shitte Shimatta – (僕達は知ってしまった)

Titolo internazionale: We Experienced the Affair – A romantic love story

Autrice: Kaho Miyasaka

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Cheese!

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: La scoperta dell’amore

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,30 €

Volumi: 11 (concluso)

TRAMA

Kotori Kaji è una ragazza timida con i ragazzi, ma molto brava nei videogiochi che simulano gli appuntamenti. Proprio per questa sua abilità, viene affettuosamente presa in giro dal compagno di classe Yukito Kaji, che ha il suo stesso cognome, e una fama da teppista e ragazzo difficile.

I due poi cominciano a frequentarsi, ma per entrambi sarà la prima relazione, perciò non sapranno bene come comportarsi.

