manga – LA PROMESSA DELLA ROSA (Barairo no Yakusoku) – di Kaho Miyasaka

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Barairo no Yakusoku – (薔薇色ノ約束)

Titolo internazionale: The Rose-colored Promise

Autrice: Kaho Miyasaka

Genere: mistero, sentimentale, storico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Cheese!

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: La Promessa della rosa

Anno di pubblicazione in Italia: novembre 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,90 €

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Inizio ‘900, in Giappone. Iroha è una giovane dal carattere forte, che ha una misteriosa grossa cicatrice sulla schiena, ma nessuno ricorda come se la sia fatta. Viene da una famiglia nobile che ha però delle difficoltà finanziarie, e per peggiorare le cose suo padre muore, lasciandola sola con la matrigna e sorellastra.

La ragazza riceve ad ogni suo compleanno un mazzo di rose rosse, ma non ha idea di chi gliele mandi tutti gli anni.

Un giorno Iroha incontra nel giardino di casa sua un bellissimo, quanto arrogante, ragazzo vestito in uniforme militare, di nome Retsu. Con suo grande stupore, Retsu la chiede poi in sposa, anche se i due non si conoscono e la famiglia di Iroha non se la passa bene. Per quale motivo allora?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kaho Miyasaka presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.