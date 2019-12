manga – TO YOUR ETERNITY (Fumetsu no Anata e) – di Yoshitoki Oima

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fumetsu no Anata e – (不滅のあなたへ)

Titolo internazionale: To Your Eternity – To You, the Immortal

Autrice: Yoshitoki Oima

Genere: avventura, drammatico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: To Your Eternity

Anno di pubblicazione in Italia: aprile 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina, a 5,50 €

Traduzione: Rie Zushi

Lettering: Lorenzo Armaroli

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Un essere soprannaturale ed immortale arriva sulla Terra, sotto forma di sfera. In una tundra gelata incontra un lupo ferito e prossimo alla morte, così ne prende le forme, sostituendosi a lui. Scopre che può cambiare aspetto e diventare anche umano, ma solo se riceve uno stimolo abbastanza forte, ma cosa difficile per lui che non conosce ancora cosa siano i sentimenti.

Il manga racconta l’avventura di questo essere, che nel corso del tempo si evolve, conosce molte persone; e pian piano si crea un suo futuro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

RECENSIONI

