manga – GLEIPNIR – di Sun Takeda

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Gleipnir – (グレイプニル)

Titolo internazionale: Gleipnir

Autore: Sun Takeda

Genere: azione, drammatico, ecchi, mistero, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: ottobre 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine the 3rd

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Gleipnir

Anno di pubblicazione in Italia: dicembre 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,00 €

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Shuichi Kagaya sembra un normale studente, ma può trasformarsi in una bestia enorme e molto forte, una sorta di pupazzo vivo con anche una cerniera sulla schiena; ma questo è un segreto che non deve sapere nessuno. Una sera salva una ragazza della sua scuola da un incendio, ma sfortunatamente la studentessa, Claire, scopre la sua doppia identità.

Da quel giorno la vita di Shuichi cambia del tutto. Non solo scopre di non essere il solo mostro in giro, ma che Claire può “entrare” nella sua schiena, indossandolo letteralmente, e manovrarlo anche per combattere.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Gleipnir – serie tv (in uscita ad Aprile 2020)

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.