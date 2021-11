manga – BLACK SUN – di Uki Ogasawara

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Black Sun Doreiou – (BLACK SUN奴隷王)

Titolo internazionale: Black Sun

Autore: Uki Ogasawara

Genere: azione, drammatico, fantasy storico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Taiyou Tosho

Rivista: HertZ

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Black Sun

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

La fortezza di Gerun, al comando del cavaliere templare Lèonard de Lambour, viene attaccata dal generale Jamal Jan, dell’Impero del Medio Oriente.

Leonard sa che non ha speranze di vittoria, così coraggiosamente offre la sua vita in cambio della salvezza dei suoi uomini. Ma Jamal ha altri progetti, e decide di prendere Leonard come suo schiavo.

