manga – ONE ROOM ANGEL – di Harada

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di YuiHimawari

SCHEDA

Titolo originale: One Room Angel – (ワンルームエンジェル)

Titolo internazionale: One Room Angel

Autore: Harada

Genere: drammatico, soprannaturale, psicologico

Target: shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Taiyou Tosho

Rivista: HertZ

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: One Room Angel

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Star Comics

disponibile in due edizioni. Il volume da solo, a 7,50€; e l’edizione speciale con variant cover, una cartolina, due stand up figure, un diorama, a 10,90 €.

Disponibile anche in formato digitale, per lettori di e-book, a 4,99 euro.

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

La vita per il trentenne Koki è una continua delusione e schifo; ed una sera viene anche coinvolto in una rissa e accoltellato. Eppure quello è il momento in cui vede cadere dal cielo colui che gli cambierà la vita, un angelo senza memoria e che non riesce più a volare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Harada presenti sul sito:

Nega Posi manga

Yatamomo manga

RECENSIONI