A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Yatamomo – (やたもも)

Titolo internazionale: Yatamomo – Yata & Momo

Autrice: Harada

Genere: yaoi – drammatico, erotico, psicologico, sentimentale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013

Casa Editrice giapponese: Takeshobo

Rivista: Qpa

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Yatamomo

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, prima pagina a colori, a 6,50 euro al numero

Traduzione: Martina Bagno

Editing: Eleonora Caruso

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Momo è un ragazzo che, per vivere, si fa mantenere da chiunque sia disponibile, dando in cambio il proprio corpo, finendo così per essere una sorta di “giocattolino sessuale” per molti uomini. Ma a lui non sembra importare più di tanto, e non si impegna a cercare altre prospettive per il futuro.

Un sera però incontra Yata, un ragazzo invece altruista e generoso, a cui Momo si attacca subito, pronto a sfruttarlo come al suo solito. Ma, anche se i due finisco per fare del sesso, Yata si interessa a Momo anche come persona; e questo cambia qualcosa in Momo, tanto da spingerlo a cercare un lavoro.

Ma un giorno, si presentano due persone dal passato di Momo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

