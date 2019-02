A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Saezuru Tori wa Habatakanai – (囀る鳥は羽ばたかない)

Traduzione letterale: Gli uccelli cinguettanti non volano mai

Titolo internazionale: Twittering Birds Never Fly

Autrice: Kou Yoneda

Genere: yaoi – drammatico, psicologico, mafia, sentimentale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – in corso

Casa Editrice giapponese: Taiyo Tosho

Rivista: ihr HertZ

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Twittering Birds Never Fly

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – in corso

Casa Editrice italiana: FlashBook

Traduzione: Annalisa Bardelli

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Yashiro è uno dei dirigenti della compagnia Shinseikai Enterprise, che è anche un’affiliata della yakuza (mafia). Per tenere il potere e tessere relazioni nell’oscuro mondo della malavita, l’uomo non esita ad usare il suo corpo, senza riguardi.

Infatti, a causa di eventi successi quando andava a scuola, Yashiro è diventato un masochista passivo dipendente dal sesso, ed in intimità non esiste ad accettare qualsiasi cosa, anche umiliante.

Sua inseparabile ombra è Chikara Doumeki, la nuova guardia del corpo, serio e taciturno. Ma anche lui, sotto un’impressione di impassibilità, ha delle profonde ferite: in passato ha assistito ad una scena talmente schioccante che da allora perse qualsiasi istinto sessuale.

Yashiro prova inizialmente a sedurre Domeki (in modo assai esplicito), ma quando non ci riesce data l’impotenza, stringe con lui pian piano un rapporto stretto, ma anche difficile per entrambi.

RECENSIONI

