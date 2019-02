A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Sennen Meikyuu no Nana Ouji – (千年迷宮の七王子)

Titolo internazionale: The Seven Princes of the Thousand Year Labyrinth

Autrici: disegni di Yu Aikawa, storia di Haruuno Atori

Genere: josei – fantasy, mistero, favola dark

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2016

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Zero-Sum

Volumi: 4 (concluso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: pubblicato nel mercato inglese dalla casa editrice Seven Seas

TRAMA

In un regno fantasy, sette giovani nobili candidati per diventare il prossimo imperatore, si ritrovano rinchiusi in un castello conosciuto come il “Labirinto dei Mille Anni”, pieno di trabocchetti mortali ed enigmi.

Inizialmente uniscono le forze per far fronte comune e sfuggire dall’incubo; ma il ritrovamento di un cadavere, unito ad un clima di segreti e sospetti, farà presto capire ad ognuno di loro di essere finiti in una sorta di gioco di sopravvivenza.

OPERE RELATIVE

Manga

– Sennen Meikyuu no Nana Ouji – Eikyuu Kairou no Kishi (Sequel)

– Sennen Meikyuu no Nana Ouji Gaiden – Akatsuki no Ouja (Side Story)

RECENSIONI

