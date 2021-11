manga – UNA STANZA DI FELICITA’ (Sachi-iro no One Room) – di Hakuri

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sachi-iro no One Room – (幸色のワンルーム)

Titolo internazionale: One Room of Happiness – A Little Room for Hope

Autore: Hakuri

Genere: drammatico, psicologico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Pixiv

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Una stanza di felicità

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione a 7,50 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Una studentessa di 14 anni viene rapita e portata in una piccola stanza da un ragazzo, che ha tappezzato le pareti di sue foto scattate di nascosto. Ma invece di essere spaventata, la ragazzina è… felice.

Prima di allora aveva vissuto una vita miserevole: picchiata dai genitori, maltrattata dai compagni di classe, e molestata da un insegnante. Adesso ha una libertà e tranquillità che non ha mai avuto prima, inoltre il suo rapitore è gentile.

Chi è la vittima, e chi è il carnefice?

