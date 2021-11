manga – L’INGANNO DI FREYA (Itsuwari no Freya) – di Keiko Ishihara

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Itsuwari no Freya – (偽りのフレイヤ)

Titolo internazionale: Artificial Freja – Prince Freya

Autrice: Keiko Ishihara

Genere: drammatico, avventura, azione, fantasy, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: LaLa DX

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: L’Inganno di Freya

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato per il 2022

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione

Traduzione:

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Quando il piccolo paese di Tyr viene invaso, qualcuno misteriosamente avvelena il principe, Edward. Allora il suo posto viene preso da Freya, una normale ragazza popolana, che però assomiglia moltissimo all’erede al trono.

Gli unici due che sanno la verità sono Aaron e Alexis, cavalieri del re e amici di Freya dall’infanzia.

La guerra avanza, e il palazzo reale è un covo si tradimenti. Fino a quando la ragazza riuscirà nel suo inganno?

