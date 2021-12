manga – SWAN, IL CIGNO – di Kyoko Ariyoshi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Hakuchou – Swan – (愛蔵版)

Titolo internazionale: Swan

Autrice: Kyoko Ariyoshi

Genere: drammatico, mondo dello spettacolo/sportivo (danza), sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1976 – 1981

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Margaret

Volumi: prima edizione di 21 (concluso), ristampato in edizione speciale (Aizoban) in 12 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Swan, il cigno

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: Goen

edizione deluxe, a € 12,50

Traduzione:

Volumi: annunciato (previsti 12 volumi)

TRAMA

Masumi Hijiri è una ragazzina che vive in campagna a Hokkaido con il padre scultore, e sogna di diventare una grande ballerina come la defunta madre. Ama così tanto il balletto da andare a Tokyo per incontrare il famoso ballerino russo Alexei Sergeiev, suo idolo.

I biglietti per il suo spettacolo sono esauriti, ma la ragazza non si lascia intimorire e riesce a intrufolarsi nel back stage del teatro, dove riesce a farsi notare dagli artisti. Tanto che lo stesso Alexei la invita a partecipare ad un concorso che si terrà lì a poco. In palio, un posto per una esclusiva scuola di danza di Tokyo.

OPERE RELATIVE

Manga

– Maia – Swan Act 2 (Sequel)

– Swan – Germany Hen (Sequel)

– Swan – Moscow Hen (Sequel)

– Swan Selection (Spin-Off)

– Swan: Hakuchou no Inori (Side Story)

