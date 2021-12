manga – CANIS (serie) – di ZAKK

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Canis

Titolo internazionale: Canis Series

Autore: ZAKK

Genere: drammatico, slice of life

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto per gli argomenti trattati

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akaneshinsha

Rivista: Opera

Volumi: “Canis” è formato da 5 volumi (in corso) ognuno con un proprio titolo

1 – Dear Mr.Rain

2 – Dear Hatter part. 1

3 – Dear Hatter part. 2

4 – The Speaker part. 1

5 – The Speaker part. 2

Titolo in Italia: Canis

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: JPop

edizione

Traduzione:

Volumi: annunciato

TRAMA

Kutsuna Satoru è un uomo di 29 anni che lavora come cappellaio, ma ha sempre più difficoltà a tenere aperta la sua bottega artigianale. Una sera, sotto la pioggia, si imbatte in un uomo sdraiato per terra e bisognoso di aiuto; e decide di portarlo a casa, perchè gli ricorda il suo vecchio cane.

Il vagabondo si chiama Kashiba Ryou, viene da New York e ha un incarico da portare a termine. Il suo ultimo incarico…

Nel frattempo, accetta la proposta di Kutsuna di restare lì, e di lavorare nel negozio.

Il manga parla di due persone molto diverse, del loro passato drammatico, e di come il loro futuro si intreccerà. Con uno stile grafico originale.

