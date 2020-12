manga – COYOTE – di Ranmaru Zariya

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Titolo originale: Coyote – (コヨーテ)

Titolo internazionale: Coyote

Autrice: Ranmaru Zariya

Genere: drammatico, sentimentale, soprannaturale, storico

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Frontier Works

Rivista: Daria

Volumi: 3 – (in corso)

Titolo in Italia: Coyote

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: FlashBook Edizioni

edizione con sovracopertina e prime pagine a colori, a 6,90 € al numero

Traduzione: Ines Salonis

Volumi: 3 – (in corso)

TRAMA

Ambientato in un’epoca passata in Europa, la storia parla di due uomini di nome Marlene e Lili.

Marlene è un bravo pianista, che fa segretamente parte di un clan nemico dei licantropi, esseri soprannaturali che le persone normali pensano non esistano. Un giorno conosce il giovane Lili, che lo attira subito.

Lili, che i suoi compagni chiamano “Coyote”, è un licantropo. Marlene lo capisce quasi subito, ma questo non lo ferma da volerlo sedurre.

Intanto nella loro cittadina vengono uccise delle persone, squartate orribilmente. La gente mormora che sia colpa di qualche mostro… E rinizia la guerra tra i licantropi e il clan di Marlene.

