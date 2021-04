anime – FAIRY RANMARU – di Kosuke Kobayashi, Masakazu Hishida

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Fairy Ranmaru: Anata no kokoro otasuke shimasu – (Fairy蘭丸~あなたの心お助けします~)

Titolo internazionale: Fairy Ranmaru: I Will Help Your Heart

Genere: serie tv – azione, fantasy, maghetti

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: giovedì alle 23:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Kosuke Kobayashi, Masakazu Hishida

Series Composition: Jou Aoba

Original creator: Taiga Umatani

Character design: Andgy, Shouko Nagasawa, Tomoko Miyakawa

Music: yamazo

Studios: Studio Comet

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Fairy Ranmaru

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening

“Ayashiku Get your heart” by 5 to HEAVEN

Ending

“Yousei Aika” by 5 to HEAVEN

Trailer



TRAMA

Se sei giù di morale e hai problemi, recati al “Bar F”. Lì lavorano cinque bellissimi ragazzi, che in realtà sono fate! Ognuno di loro rappresenta un diverso clan fatato (ed elemento) e, su ordine della loro regina, sono scesi sulla Terra per aiutare le persone in difficoltà.

Al bisogno si trasformano, e sono pronti a combattere con i loro poteri magici! Ma qual è il loro scopo?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shogo Sakata – Ranmaru Ai

Akihiro Hori – Takara Utashiro

Kohsuke Tanabe – Homura Hoterasu

Taichi Kusano – Juka Mutsuoka

Yutaka Balletta – Urū Seiren

Junpei Morita – Hojo Omamori

Kazutomi Yamamoto – Bakkun

Shiori Mikami – Jоasо̄

Tetsuei Sumiya – Sirius Tenrо̄in

