anime – ENSEMBLE STARS! – di Masakazu Hishida

SCHEDA

Titolo originale: Ensemble Stars! – (あんさんぶるスターズ!)

Titolo internazionale: Ensemble Stars!

Genere: serie tv – musica, idol, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 7 luglio 2019 al 22 dicembre 2019

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 22:30 (JST)

Tratto: da una serie di videogiochi per cellulari.

Director: Masakazu Hishida

Series Director: Yasufumi Soejima

Series Composition: Akira

Script: Akira (eps 1-2, 7) Akira Horiuchi (David Production; eps 3-4, 8-9) Shinichi Inotsume (13 episodes) Shogo Yasukawa (5 episodes)

Yuuko Kakihara (eps 13, 19-20)

Character design: Eri Nagata, Haruko Iizuka, Tomoyuki Shitaya

Music: Tatsuya Kato

Studios: David Production

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme

1: “Stars’ Ensemble! ” by Yumenosaki Dream Stars (夢ノ咲ドリームスターズ) (eps 1-11, 24)

2: “Kiseki” by Trickstar (eps 13-15, 18, 21-22) – Eden (eps 16-17, 19-20) – Trickstar and Eden (eps 23)

Ending Theme

1: “1ST SING-ALONG” by Trickstar (eps 1-2)

2: “IMMORAL WORLD” by UNDEAD (eps 3-4)

3: “Made in Tokimeki” by Ra*bits (eps 5-6)

4: “Gekka Musou, Kurenai no Mai” by Akatsuki (eps 7-8)

5: “Mischievious Party Time!!” by 2wink (eps 9-10)

6: “Hajimari no Fantasia” by Fine (eps 11-12)

7: “Meteor Scramble Ryuuseitai!” by Ryuuseitai (eps 13-14)

8: “Magic for your “Switch” by Switch (eps 15-16)

9: “Yukai Tsuukai That’s alright!” by MaM (eps 17-18)

10: “Kaisenka” by Valkyrie (eps 19-20)

TRAMA

Anzu è la prima studentessa dell’Accademia Yumenosaki, una severa scuola privata maschile per idol, ed entra a far parte del dipartimento degli aspiranti produttori musicali. Qui incontra Subaru Akehoshi, Hokuto Hidaka, Mao Isara e Makoto Yuuki; suoi compagni di classe e membri della band “Trickstar”. I ragazzi vogliono cambiare le rigide e corrotte regole della scuola, e chiedono a Anzu di aiutarli facendogli da manager per il prossimo festival scolastico.

DOPPIATORI

Maaya Sakamoto – Anzu

Showtaro Morikubo – Makoto Yuuki

Tetsuya Kakihara – Subaru Akehoshi

Tomoaki Maeno – Hokuto Hidaka

Yuuki Kaji – Mao Isara

Anju Nitta – Shinobu Sengoku

Ayumu Murase – Tori Himemiya

Daiki Yamashita – Ritsu Sakuma

Hikaru Midorikawa – Eichi Tenshouin

Hiroki Takahashi – Shu Itsuki

OPERE RELATIVE

Manga

– Ensemble Stars!

– Ensemble Stars!: Ready for Star

Anime

– Ensemble Stars! Movie: Road to Show!! – film d’animazione

Light Novel

– Ensemble Stars!

LINK relativi all’opera

