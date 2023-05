anime – EDOMAE ELF (Otaku Elf) – di Takebumi Anzai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Edomae Elf – (江戸前エルフ)

Titolo internazionale: Otaku Elf – A Sloven Elf Who Have Been from the Edo Period – Shut-In Elf

Genere: serie tv – commedia, slice of life, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile – Giugno 2023

Rete tv giapponese: MNS

Trasmissione: sabato alle 02:25 (JST)

Tratto: dal manga “Edomae Elf” di Akihiko Higuchi.

Director: Takebumi Anzai

Series Composition: Shogo Yasukawa

Script: Shogo Yasukawa

Character design: Takeshi Oda

Music: Akito Matsuda

Studios: C2C

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Kien Romance” by Akari Nanawo

Ending

“Odoru Hikari” by Cody Lee

TRAMA

Koito Kogane ha appena compiuto 16 anni e assunto il ruolo di miko (sacerdotessa) nel santuario della sua famiglia, e quindi anche di custode della “divinità” vivente del santuario. La cosa particolare è che la “dea” in questione è un’elfa, Elda, arrivata misteriosamente sulla terra 400 anni fa.

Elda però vive in auto-reclusione nel tempio. Non solo perchè sessanta anni prima un bambino l’aveva derisa, ma anche perchè ha scoperto videogiochi e collezionismo, e ora non desidera altro che passare le sue giornate giocando e mangiando cibi spazzatura. Koito ha il suo bel daffare per distoglierla dai suoi hobby!

DOPPIATORI

Ami Koshimizu – Elda

Yuka Ozaki – Koito Koganei

Haruka Aikawa – Koma Sakuraba

Hitomi Sekine – Koyuzu Koganei

Rie Kugimiya – Yord

Teru Ikuta – Himawari Kohinata

