anime – INSOMNIACS AFTER SCHOOL – di Yuki Ikeda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kimi wa Houkago Insomnia – (君は放課後インソムニア)

Titolo internazionale: Insomniacs After School

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2023 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Insomniacs After School” di Ojiro Makoto.

Director: Yuki Ikeda

Series Composition: Rintarou Ikeda

Script: Rintarou Ikeda

Character design: Yuki Fukuda

Music: Yuki Hayashi

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Insomniacs After School

Anno di pubblicazione in Italia: 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video (canale Anime Generation) sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Itsu Aetara” by aiko

Ending

1.”Lapse” by Homecomings

2.”Hertz” by Homecomings (ep 7)

Trailer



TRAMA

Nakimi Ganta è affetto dall’insonnia. Rimane sveglio tutta la notte in una spirale di ansia e nervosismo, e la mattina a scuola è esausto e di cattivo umore. Decide di recarsi nel vecchio osservatorio scolastico – abbandonato e, secondo gli studenti, infestato dai fantasmi – per fare un pisolino, ma qui ci trova una ragazza di nome Isaki Magari, che soffre di insonnia come lui. I due decidono di far diventare l’aula di astronomia il loro rifugio segreto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Gen Sato – Ganta Nakami

Konomi Tamura – Isaki Magari

Haruka Tomatsu – Yui Shiromaru

Lynn – Motoko Kanikawa

Mamiko Noto – Usako Kurashiki

Natsumi Fujiwara – Kanami Anamizu

Seiichirō Yamashita – Tao Ukegawa

Shō Karino – Rui Haida

Sora Amamiya – Haya Magari

Sumire Morohoshi – Mina Nono

OPERE RELATIVE

Manga

– Insomniacs After School

Live action

– Kimi wa Houkago Insomnia

RECENSIONI