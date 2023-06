anime – BY THE GRACE OF THE GODS (Kami-tachi ni Hirowareta Otoko) – di Yuji Yanase

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Kami-tachi ni Hirowareta Otoko – (神達に拾われた男)

Titolo internazionale: By the Grace of the Gods – The man picked up by the gods

Genere: serie tv – avventura, fantasy, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2020

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: Light novel.

Director: Yuji Yanase

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Script: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Kaho Deguchi

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: Maho Film

Titolo in Italia: By the Grace of the Gods

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Yasashii Sekai” by Azusa Tadokoro

Ending Theme:

“Blue Rose knows” by MindaRyn

Trailer



TRAMA

Ryoma è un impiegato oberato di lavoro che muore per il troppo stress; ma tre divinità decidono di farlo reincarnare in un altro mondo per dargli un’altra possibilità. Così si risveglia come un bambino di 11 anni in una tranquilla foresta dove vivono gli slime (esseri melmosi), con i quali fa amicizia.

Ma la sua vita spensierata cambia il giorno che incontra il duca Reinhart Jamil, che ha bisogno del suo aiuto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Azusa Tadokoro – Ryoma

Chiaki Kobayashi – Jill

Daisuke Ono – Reinhart

Keisuke Koumoto – Hughes

Kikuko Inoue – Lulutia

Makoto Koichi – Kufo

Marika Kōno – Miya

Motomu Kiyokawa – Gain

Mutsumi Tamura – Camille

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Kami-tachi ni Hirowareta Otoko

Anime

– Kami-tachi ni Hirowareta Otoko 2 – serie tv

