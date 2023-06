anime – ISLAND – di Keiichiro Kawaguchi

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Island – (アイランド)

Titolo internazionale: Island

Genere: serie tv – drammatico, fantascienza, harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Luglio 2018 a Settembre 2018

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: dalla Visual Novel “Island” di Frontwing.

Director: Keiichiro Kawaguchi

Series Composition: Naruhisa Arakawa

Script: Masaharu Amiya (eps 4, 6, 11) Mitsuyasu Sakai (eps 3, 9-10) Naruhisa Arakawa (8 episodes)

Character design: Kōsuke Kawamura

Music: Akiyuki Tateyama

Studios: feel.

Titolo in Italia: Island

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

1.”Eien no Hitotsu by Yukari Tamura

2.”Closing tears” by Yukari Tamura (eps 9-10)

Ending

1.”Eternal Star” by Asaka

2.”Marine SNOW” by Asaka (eps 9-10)

Trailer



TRAMA

Un ragazzo naufraga sull’isola di Urashima senza avere idea di chi sia e con solo pochi ricordi: che è un viaggiatore del tempo e viene dal futuro, che deve salvare una ragazza di cui non ricorda nulla, e il nome “Setsuna” che decide di adottare come suo.

Si scontrerà però presto con parte della popolazione che non vuole stranieri (l’isola è chiusa al mondo esterno), ma conoscerà tre ragazze che hanno un qualcosa di famigliare… quale di loro sarà quella che deve salvare?

DOPPIATORI

Tatsuhisa Suzuki – Setsuna Sanzenkai

Kana Asumi – Karen Kurutsu

Rina Satou – Kuon Ohara

Yukari Tamura -Rinné O’Hara

