anime – SPY CLASSROOM (Spy Kyoushitsu) – di Keiichiro Kawaguchi

SCHEDA

Titolo originale: Spy Kyoushitsu – Spy Classroom – (スパイ教室 小説)

Titolo internazionale: Spy Classroom – Spy Room

Genere: serie tv – azione, harem, mistero, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: giovedì alle 22:30 (JST)

Trasmissione: AT-X

Tratto: dalla serie di light novel “Spy Kyoushitsu” di Takemachi.

Director: Keiichiro Kawaguchi

Series Composition: Shinichi Inotsume

Character design: Sumie Kinoshita

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: feel.

In Italia: inedito

Reperibilità: sottotitolato in italiano amatorialmente dal fansub “Re:Sub“.

Sigle:

Opening

“Tо̄ka” by nonoc

Ending

“Secret Code” by Konomi Suzuki

Trailer



TRAMA

Dopo una devastante guerra mondiale, le nazioni hanno rinunciato del tutto alle battaglie… almeno a quelle a viso aperto, perchè all’ombra si consuma una spietata lotta tra spie.

Lily (nome in codice: Flower Garden) è un agente segreto alle prime armi, che entra nel team “Tomoshibi”, comandato dall’esperto Klaus che ha una percentuale di successi del 100%. Peccato solo che sia lei, che le altre sue compagne, sono del tutto inesperte e assolutamente incapaci nel spiare dei nemici.

E la missione che devono portare a termine è difficile, con un tasso stimato di insuccesso del 90%! Ma il loro vero scopo è più tragico di quanto possano immaginare…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Sora Amamiya – Lily

Yuichiro Umehara – Klaus

Aoi Yūki – Monika

Ayane Sakura – Sara

Inori Min-e – Erna

Miku Itō – Grete

Nao Tōyama – Sibylla

Sumire Uesaka – Thea

Tomori Kusunoki – Annette

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Spy Kyoushitsu – opera capostipite

Manga

– Spy Classroom

LINK relativi all’opera

Altre opere di Keiichiro Kawaguchi presenti sul sito:

